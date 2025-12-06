Chemin des Crèches Jandun Jandun

Chemin des Crèches Jandun

Eglise notre dame Jandun Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Les week-ends du 6 & 7 et 13 & 14 décembre 2025 à l’église de 14 à 17h Exposition de crèches dont celle du village en restauration. Concert de la chorale Da Capo Voce (chants d’hiver variés) le 7 décembre de 16h à 17h Café et goûter offerts Entrée gratuite | Accès PMR Organisé par l’association Jandun Patrimoine et culture

.

Eglise notre dame Jandun 08430 Ardennes Grand Est +33 6 23 13 90 18

English :

Weekends of December 6 & 7 and 13 & 14, 2025 at the church from 2pm to 5pm Exhibition of cribs, including the village crib currently being restored. Concert by the Da Capo Voce choir (various winter songs) on December 7 from 4pm to 5pm Coffee and snacks provided Free admission | PRM access Organized by the Jandun Patrimoine et culture association

German :

Am Wochenende vom 6. und 7. sowie 13. und 14. Dezember 2025 in der Kirche von 14 bis 17 Uhr Ausstellung von Krippen, darunter die Krippe des Dorfes, die gerade restauriert wird. Konzert des Chors Da Capo Voce (verschiedene Winterlieder) am 7. Dezember von 16 bis 17 Uhr Kaffee und Snacks angeboten Eintritt frei | Zugang für Behinderte Organisiert von der Vereinigung Jandun Patrimoine et Culture

Italiano :

Fine settimana del 6 e 7 e del 13 e 14 dicembre 2025 presso la chiesa dalle 14.00 alle 17.00 Esposizione di culle, tra cui quella del villaggio attualmente in fase di restauro. Concerto del coro Da Capo Voce (varie canzoni invernali) il 7 dicembre dalle 16.00 alle 17.00 Caffè e spuntini offerti Ingresso libero | accesso PRM Organizzato dall’associazione Jandun Patrimoine et culture

Espanol :

Fines de semana del 6 y 7 y 13 y 14 de diciembre de 2025 en la iglesia de 14.00 a 17.00 h Exposición de belenes, incluido el belén del pueblo actualmente en restauración. Concierto del coro Da Capo Voce (varios cantos de invierno) el 7 de diciembre de 16.00 a 17.00 h Café y aperitivos Entrada gratuita | Acceso PMR Organiza la asociación Jandun Patrimoine et culture

