Chemin des Crèches Launois-sur-Vence Launois-sur-Vence

Chemin des Crèches Launois-sur-Vence

Église Saint Etienne Launois-sur-Vence Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Les week-ends du 6 & 7 et 13 & 14 décembre à l’église de 14 à 17h Exposition de crèches Exposition photos Les Saints de décembre Exposition de vêtements sacerdotaux et de bannières (dont certaines en cours de restauration) Boissons chaudes et gâteaux offerts Entrée gratuite Organisé par l’association Launois évènements

.

Église Saint Etienne Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 6 73 50 22 81 LAUNOIS.EVENEMENTS@GMAIL.COM

English :

Weekends of December 6 & 7 and 13 & 14 at the church from 2pm to 5pm Exhibition of nativity scenes Photo exhibition The Saints of December Exhibition of priestly vestments and banners (some of which are being restored) Free hot drinks and cakes Admission Organized by the Launois évènements association

German :

An den Wochenenden vom 6. & 7. und 13. & 14. Dezember in der Kirche von 14 bis 17 Uhr Krippenausstellung Fotoausstellung Die Heiligen im Dezember Ausstellung von Priesterkleidung und Bannern (von denen einige restauriert werden) Heiße Getränke und Kuchen werden angeboten Freier Eintritt Organisiert von der Association Launois évènements

Italiano :

Nei fine settimana del 6 e 7 e del 13 e 14 dicembre nella chiesa dalle 14.00 alle 17.00 Esposizione di culle Mostra fotografica I santi di dicembre Esposizione di paramenti e stendardi (alcuni dei quali in fase di restauro) Bevande calde e torte gratuite Ingresso libero Organizzato dall’associazione Launois évènements

Espanol :

Los fines de semana del 6 y 7 y 13 y 14 de diciembre en la iglesia de 14:00 a 17:00 Exposición de cunas Exposición fotográfica Los santos de diciembre Exposición de ornamentos sacerdotales y estandartes (algunos de los cuales están siendo restaurados) Bebidas calientes y pasteles disponibles Entrada gratuita Organizado por la asociación Launois évènements

L’événement Chemin des Crèches Launois-sur-Vence Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2025-11-25 par Ardennes Tourisme