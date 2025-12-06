Chemin des crèches Mondigny

Église Saint pierre aux liens Mondigny Ardennes

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

2025-12-06 2025-12-13

Les week-ends du 6 & 7 et du 13 & 14 décembre, à l’église de Mondigny de 14h à 17h: Exposition de crèches gratuite Marche découverte au profit du Téléthon (don libre), départ à 13h30 de la mairie. Buvette et petite restauration (au profit du Téléthon) Organisation les amis du Vieux Mondigny

Église Saint pierre aux liens Mondigny 08430 Ardennes Grand Est +33 6 85 53 07 62

English :

On the weekends of December 6 & 7 and 13 & 14, at the Mondigny church from 2pm to 5pm: Free crib exhibition Discovery walk for the benefit of the Telethon (free donation), starting at 1:30pm from the town hall. Refreshments and snacks (for the benefit of the Telethon) Organized by Les amis du Vieux Mondigny

German :

Am Wochenende vom 6. und 7. Dezember sowie vom 13. und 14. Dezember, in der Kirche von Mondigny von 14 bis 17 Uhr: Kostenlose Krippenausstellung Entdeckungsspaziergang zugunsten des Telethon (freie Spende), Start um 13.30 Uhr am Rathaus. Getränke und kleine Snacks (zugunsten des Telethon) Organisation der Freunde des Vieux Mondigny

Italiano :

Nei fine settimana del 6 e 7 e del 13 e 14 dicembre, presso la chiesa di Mondigny dalle 14.00 alle 17.00: Mostra gratuita di presepi Passeggiata di scoperta a favore del Téléthon (donazione libera), con partenza alle 13.30 dal municipio. Rinfresco e merenda (a favore di Téléthon) Organizzato da Les amis du Vieux Mondigny

Espanol :

Los fines de semana del 6 y 7 y del 13 y 14 de diciembre, en la iglesia de Mondigny, de 14:00 a 17:00 h: Exposición gratuita de belenes Paseo de descubrimiento a beneficio del Téléthon (donativo gratuito), a partir de las 13:30 h desde el ayuntamiento. Refrescos y tentempiés (a beneficio del Téléthon) Organizado por Les amis du Vieux Mondigny

L’événement Chemin des crèches Mondigny Mondigny a été mis à jour le 2025-11-25 par Ardennes Tourisme