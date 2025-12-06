Chemin des Crèches Novion Porcien Novion-Porcien
Eglise de Novion Porcien Novion-Porcien Ardennes
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-14
Les week-ends du 6 & 7 et 13 & 14 décembre à l’église de 14 à 18h Exposition de crèches Goûter offert Entrée gratuite Organisation M.Gambier
Eglise de Novion Porcien Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est +33 6 81 21 75 24
English :
Weekends of December 6 & 7 and 13 & 14 at the church from 2 to 6pm Exhibition of nativity scenes Snacks offered Free admission Organized by M.Gambier
German :
Am Wochenende vom 6. & 7. und 13. & 14. Dezember in der Kirche von 14 bis 18 Uhr Krippenausstellung kostenloser Imbiss Kostenloser Eintritt Organisation M.Gambier
Italiano :
Fine settimana del 6 e 7 e del 13 e 14 dicembre presso la chiesa dalle 14.00 alle 18.00 Mostra di presepi Merenda gratuita Organizzazione M.Gambier
Espanol :
Fines de semana del 6 y 7 y 13 y 14 de diciembre en la iglesia de 14 a 18 h Exposición de belenes Merienda gratuita Organización M.Gambier
