Chemin des Crèches Saint Loup Terrier Saint-Loup-Terrier
Chemin des Crèches Saint Loup Terrier Saint-Loup-Terrier samedi 6 décembre 2025.
Chemin des Crèches Saint Loup Terrier
Eglise saint loup Saint-Loup-Terrier Ardennes
2025-12-06
2025-12-14
2025-12-06 2025-12-13
Les week-ends du 6 & 7 et 13 & 14 décembre à l’église de 14 à 17h Exposition de crèches Expo photos la biodiversité locale au lavoir de 10 à 17h Entrée gratuite Organisé par la commune de Saint Loup Terrier
Eglise saint loup Saint-Loup-Terrier 08130 Ardennes Grand Est +33 6 35 36 85 22
English :
Weekends of December 6 & 7 and 13 & 14 at the church from 2pm to 5pm Nativity scene exhibition Local biodiversity photo exhibition at the washhouse from 10am to 5pm Free admission Organized by the commune of Saint Loup Terrier
German :
Am Wochenende vom 6. und 7. sowie 13. und 14. Dezember in der Kirche von 14 bis 17 Uhr Krippenausstellung Fotoausstellung Die lokale Biodiversität im Waschhaus von 10 bis 17 Uhr Freier Eintritt Organisiert von der Gemeinde Saint Loup Terrier
Italiano :
I fine settimana del 6 e 7 e del 13 e 14 dicembre presso la chiesa dalle 14.00 alle 17.00 Mostra di culle Mostra fotografica biodiversità locale presso il lavatoio dalle 10.00 alle 17.00 Ingresso libero Organizzato dal comune di Saint Loup Terrier
Espanol :
Los fines de semana del 6 y 7 y 13 y 14 de diciembre en la iglesia de 14h a 17h Exposición de cunas Exposición fotográfica biodiversidad local en el lavadero de 10h a 17h Entrada libre Organizado por el municipio de Saint Loup Terrier
L’événement Chemin des Crèches Saint Loup Terrier Saint-Loup-Terrier a été mis à jour le 2025-11-25 par Ardennes Tourisme