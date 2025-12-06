Chemin des Crèches Vaux les Rubigny Vaux-lès-Rubigny

Chemin des Crèches Vaux les Rubigny

Les week-ends du 6 & 7 et 13 & 14 décembre à l’église de 14 à 17h Exposition de crèches Exposition de tableaux sur le thème de la nature les 6 et 7 décembre Exposition d’objets en vannerie et de tableaux nature les 13 et 14 décembre Café et gâteaux offerts Entrée gratuite Organisé par la commune de Vaux les Rubigny

Église saint sébastien Vaux-lès-Rubigny 08220 Ardennes Grand Est +33 6 20 68 11 49

English :

Weekends of December 6 & 7 and 13 & 14 at the church from 2pm to 5pm Exhibition of nativity scenes Exhibition of paintings on the theme of nature on December 6 and 7 Exhibition of basketry objects and nature paintings on December 13 and 14 Coffee and cakes provided Free admission Organized by the commune of Vaux les Rubigny

German :

An den Wochenenden vom 6. & 7. und 13. & 14. Dezember in der Kirche von 14 bis 17 Uhr Krippenausstellung Ausstellung von Bildern zum Thema Natur am 6. und 7. Dezember Ausstellung von Korbwaren und Naturbildern am 13. und 14. Dezember Kaffee und Kuchen werden angeboten Freier Eintritt Organisiert von der Gemeinde Vaux les Rubigny

Italiano :

Fine settimana del 6 e 7 e del 13 e 14 dicembre presso la chiesa dalle 14.00 alle 17.00 Mostra di presepi Mostra di dipinti sul tema della natura il 6 e 7 dicembre Mostra di lavori in vimini e di dipinti sulla natura il 13 e 14 dicembre Caffè e torte a disposizione Ingresso libero Organizzato dal comune di Vaux les Rubigny

Espanol :

Fines de semana del 6 y 7 y 13 y 14 de diciembre en la iglesia de 14:00 a 17:00 Exposición de belenes Exposición de cuadros sobre el tema de la naturaleza los días 6 y 7 de diciembre Exposición de mimbres y cuadros sobre la naturaleza los días 13 y 14 de diciembre Café y pasteles Entrada libre Organizado por el municipio de Vaux les Rubigny

