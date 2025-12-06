Chemin des Crèches Viel-Saint-Rémy

Kirche Viel-Saint-Remy Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13

Les dimanches 7 et 14 décembre à l’église de 14 à 17h Exposition de crèches Vente d’objets décoratifs artisanaux Vente de gaufres et buvette pour financer les actions de l’association Entrée gratuite Organisé par l’association Les 2 clochers

Kirche Viel-Saint-Remy 08270 Ardennes Grand Est +33 6 88 37 67 44

English :

Sundays, December 7 and 14, at the church, 2pm to 5pm Exhibition of nativity scenes Sale of decorative crafts Sale of waffles and refreshments to raise funds for the association’s activities Free admission Organized by the association Les 2 clochers

German :

Sonntag, 7. und 14. Dezember in der Kirche von 14 bis 17 Uhr Krippenausstellung Verkauf von handgefertigten Dekoartikeln Waffelverkauf und Erfrischungsstand zur Finanzierung der Aktionen des Vereins Freier Eintritt Organisiert vom Verein Les 2 clochers

Italiano :

Domenica 7 e 14 dicembre presso la chiesa dalle 14.00 alle 17.00 Mostra di presepi Vendita di oggetti di artigianato decorativo Vendita di cialde e rinfreschi per raccogliere fondi per le attività dell’associazione Ingresso libero Organizzato dall’associazione Les 2 clochers

Espanol :

Domingos 7 y 14 de diciembre en la iglesia de 14:00 a 17:00 Exposición de belenes Venta de artesanía decorativa Venta de gofres y refrescos para recaudar fondos para las actividades de la asociación Entrada gratuita Organizado por la asociación Les 2 clochers

L’événement Chemin des Crèches Viel-Saint-Rémy Viel-Saint-Remy a été mis à jour le 2025-11-25 par Ardennes Tourisme