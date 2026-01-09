Chemin des Etoiles Nançay
Chemin des Etoiles Nançay samedi 7 février 2026.
Chemin des Etoiles
Pôle des Etoiles Nançay Cher
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-03-01 11:15:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-14
Prêt(e) pour une visite complète ? C’est parti !
Vous commencerez votre matinée de découvertes par une séance de planétarium commentée par notre médiateur scientifique.
Il vous guidera ensuite à l’extérieur pour une visite rapide du grand radiotélescope (4eme du grand au monde), instrument emblématique de l’Observatoire de radioastronomie de Nançay !
Vous profiterez ensuite d’une visite libre de notre scénographie et de notre exposition temporaire Ex Machina les machines simples. 13 .
Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 18 16 contact@poledesetoiles.fr
English :
Ready for a full tour? We’re off!
