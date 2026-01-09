Chemin des Etoiles Nançay

Chemin des Etoiles

Pôle des Etoiles Nançay

2026-02-07

2026-03-01

2026-02-07 2026-02-14

Prêt(e) pour une visite complète ? C’est parti !

Vous commencerez votre matinée de découvertes par une séance de planétarium commentée par notre médiateur scientifique.

Il vous guidera ensuite à l’extérieur pour une visite rapide du grand radiotélescope (4eme du grand au monde), instrument emblématique de l’Observatoire de radioastronomie de Nançay !

Vous profiterez ensuite d’une visite libre de notre scénographie et de notre exposition temporaire Ex Machina les machines simples. 13 .

Pôle des Etoiles Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire

English :

Ready for a full tour? We’re off!

