Chemin des métaphores Compagnie Singe Diesel L’Entracte, scène Joël Le Theurle Sablé-sur-Sarthe

Chemin des métaphores Compagnie Singe Diesel

L’Entracte, scène Joël Le Theurle 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Marionnettes 45 min. dès 5 ans

Le marionnettiste Juan Perez Escala vous invite à prendre le temps. Le temps de vivre, de rêver, de se perdre, de s’émerveiller et de se laisser surprendre… pour savourer ce qui vous entoure.

Max, vieil homme pressé, emprunte chaque jour le même parcours pour se rendre en ville. Il ne prend pas le temps de regarder autour de lui, jusqu’au jour où, croisant un escargot, il choisit un autre chemin… C’est le début d’un étonnant voyage, riche en rencontres et en péripéties ! Juan Perez Escala nous conte cette histoire merveilleuse avec un dispositif scénique astucieux un carrousel revisité et de magnifiques marionnettes. Il déploie toute la magie et la poésie de son univers pour offrir une ode à l’enfance, à l’imaginaire et à la contemplation. Éloge de la lenteur et du pas de côté, Chemin des métaphores invite à considérer le monde avec un regard différent. Un petit bijou?!

Distribution

Juan Perez Escala conception, écriture, jeu, manipulation

Vincent Roudaut création musicale

Serge Boulier accompagnement à la dramaturgie

Juan Perez Escala & Eglantine Quellier construction des marionnettes

Vincent Bourcier création du décor

Guillaume De Smeytere création lumières .

L’Entracte, scène Joël Le Theurle 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

