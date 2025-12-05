Chemin des Métaphores Gommerville

Chemin des Métaphores

Un voyage poétique en marionnettes où un vieil homme traverse forêt et fête foraine hors du temps.

Ce spectacle de marionnettes invite à suivre un vieil homme dans un parcours initiatique. Perdu dans une forêt mystérieuse puis au cœur d’une fête foraine un peu oubliée, il croise des personnages étonnants qui l’aident à regarder sa vie autrement. Au fil des rencontres, la magie des marionnettes et du théâtre d’objets imaginés par Juan Perez Escala déploie un univers sensible et contemplatif. Une parenthèse douce et poétique pour prendre le temps de rêver, à partager avec les enfants dès 5 ans. .

