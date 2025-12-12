Chemin des métaphores Lesneven S’emmêle #3 L’Atelier Lesneven

Chemin des métaphores Lesneven S’emmêle #3

L'Atelier 7 rue Jeanne D'Arc Lesneven Finistère

Théâtre de marionnettes

Compagnie Singe Diesel

Une ode à la contemplation, pleine de magie et de poésie !

Suite à une rencontre inespérée, Max choisit un chemin différent et en ralentissant, apprend à savourer le temps et trouver des métaphores dans la vie. Dans un décor de fête foraine où tout semble s’être arrêté, l’univers visuel prend toute sa force. Le spectateur est fasciné par un récit plein de surprises, happé par l’expressivité et la vie qui émanent des marionnettes. Bercé dans un paysage sonore qui laisse toute la place à l’imaginaire, de multiples merveilles attendent le spectateur qui entreprend ce voyage surprenant. Ce spectacle nous rappelle qu’en ralentissant un peu, les poèmes et les histoires prennent vie, comme par enchantement !

