Chemin des peintures murales en Val de guisane Eglise Notre Dame de l’Assomption du Monetier les bains Le Monêtier-les-Bains

Chemin des peintures murales en Val de guisane Eglise Notre Dame de l’Assomption du Monetier les bains Le Monêtier-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Chemin des peintures murales en Val de guisane Samedi 20 septembre, 14h00 Eglise Notre Dame de l’Assomption du Monetier les bains Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fresques du XV éme Siécle dans les chapelles de la vallée, découverte de la chapelle saint Martin puis de saint André au Monêtier, Chapelle Saint Barthelemy à la Salle les Alpes et la chapelle Saint Arnoul de Saint chaffrey (enfin accessible aprés des années de fermetures)

Eglise Notre Dame de l’Assomption du Monetier les bains Place de l’eglise 05220 Le MONETIER LES BAINS Le Monêtier-les-Bains 05220 Les Charmettes Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.serre-chevalier.com/chemin-des-peintures-murales-en-val-de-guisane-du-vendredi-monetier-ot.html »}]

Fresques du XV éme Siécle dans les chapelles de la vallée, découverte de la chapelle saint Martin puis de saint André au Monêtier, Chapelle Saint Barthelemy à la Salle les Alpes et la chapelle Saint…

@OTCVB/Renaud PHILIP