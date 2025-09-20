Chemin des talents et savoir-faire Un week-end à la rencontre des artisans et du patrimoine local Saché

Venez découvrir les richesses de notre territoire à travers les mains et les histoires de ceux qui le font vivre !

Artisans, créateurs, passionnés du patrimoine vous ouvrent leurs univers pour un week-end placé sous le signe de la découverte, du savoir-faire et de la convivialité.

English :

Come and discover the riches of our region through the hands and stories of those who bring it to life!

Artisans, creators and heritage enthusiasts open their worlds to you for a weekend of discovery, know-how and conviviality.

German :

Entdecken Sie den Reichtum unserer Region durch die Hände und Geschichten derer, die sie zum Leben erwecken!

Handwerker, Kreative und Liebhaber des Kulturerbes öffnen Ihnen ihre Welten für ein Wochenende, das im Zeichen der Entdeckung, des Know-hows und der Geselligkeit steht.

Italiano :

Venite a scoprire le ricchezze della nostra regione attraverso le mani e le storie di coloro che la fanno vivere!

Artigiani, designer e appassionati del patrimonio culturale vi apriranno i loro mondi per un fine settimana di scoperte, know-how e convivialità.

Espanol :

Venga a descubrir las riquezas de nuestra región a través de las manos y las historias de quienes le dan vida

Artesanos, diseñadores y apasionados del patrimonio le abrirán sus mundos para un fin de semana de descubrimientos, saber hacer y convivencia.

