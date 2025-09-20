Chemin d’histoire Immersion au cœur du passé Chevroz

Au cœur du village Chevroz Doubs

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Les Loups de Fenrir organisent cette année encore leur évènement « Chemin d’histoire » dans leur village viking .

Ils y proposerons des animations, des ateliers, démonstrations de combat et d’artisanat autour de différentes périodes historiques. .

Au cœur du village Chevroz 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

