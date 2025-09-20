Chemin d’histoire Immersion au cœur du passé Chevroz
Chemin d’histoire Immersion au cœur du passé Chevroz samedi 20 septembre 2025.
Chevroz
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Les Loups de Fenrir organisent cette année encore leur évènement « Chemin d’histoire » dans leur village viking .
Ils y proposerons des animations, des ateliers, démonstrations de combat et d’artisanat autour de différentes périodes historiques. .
Au cœur du village Chevroz 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
