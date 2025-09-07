Chemin du dedans chemin du dehors Saugues
Chemin du dedans chemin du dehors
Place du Docteur Simon Saugues Haute-Loire
Spectacle conté en musique par Arnaud Pelletier, l’acteur pèlerin.
Place du Docteur Simon Saugues 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes accueil@saugues.fr
English :
Musical storytelling by Arnaud Pelletier, the pilgrim actor.
German :
Schauspiel, erzählt mit Musik von Arnaud Pelletier, dem Pilgerschauspieler.
Italiano :
Performance musicale di Arnaud Pelletier, l’attore pellegrino.
Espanol :
Actuación musical de Arnaud Pelletier, el actor peregrino.
