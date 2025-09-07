Chemin du dedans chemin du dehors Saugues

Place du Docteur Simon Saugues Haute-Loire

Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07

2025-09-07

Spectacle conté en musique par Arnaud Pelletier, l’acteur pèlerin.
Musical storytelling by Arnaud Pelletier, the pilgrim actor.

Schauspiel, erzählt mit Musik von Arnaud Pelletier, dem Pilgerschauspieler.

Performance musicale di Arnaud Pelletier, l’attore pellegrino.

Actuación musical de Arnaud Pelletier, el actor peregrino.

