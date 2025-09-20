Chemin du Lapic Chemin du Lapic Lanmeur

Chemin du Lapic Chemin du Lapic Lanmeur samedi 20 septembre 2025.

Chemin du Lapic 20 et 21 septembre Chemin du Lapic Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le circuit du Lapic, de 3km, vous permettra de découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune de Lanmeur : Fontaine de Kériziou, Fontaine de Kernitron, le lavoir de la rue Traon…

Un géocaching (balade à l’aide d’un GPS et/ou d’un téléphone équipé d’un GPS) de 8 caches permet de découvrir ce circuit de façon ludique Les Trésors de Lapic téléchargeable via l’application geocaching.com.

Livret Lanmeur

Chemin du Lapic 29620 Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne https://www.lanmeur.fr/visiter-lanmeur [{« link »: « https://ulamir-cpie.bzh/file/175519/Livret-Lanmeur.pdf »}] RDV devant la chapelle de Kernitron. Plan du circuit mis à disposition sur place.

Le circuit du Lapic, de 3km, vous permettra de découvrir les monuments et lieux pittoresques de la commune de Lanmeur : Fontaine de Kériziou, Fontaine de Kernitron, le lavoir de la rue Traon…

Fontaine de Keriziou sur le chemin du Lapic