Saint-Nicolas-de-Pierrepont

Chemins Creux Cie l’Insolente

Parking Mont Colquin Saint-Nicolas-de-Pierrepont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Partez en balade sur le Mont Colquin et laissez-vous surprendre au fil du chemin.

À chaque étape, des histoires prennent vie dans le paysage personnages, musique et petites scènes apparaissent au détour d’un sentier.

Une promenade accessible à tous à la croisée de la nature, du théâtre et de l’imaginaire.

Un moment convivial pour découvrir le lieu autrement, entre poésie et surprises.

Gratuit. Inscription conseillée. Durée 1h30. Tout public. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements pour s’équiper en cas de forte chaleur. Parcours d’environ 1.5km. .

Parking Mont Colquin Saint-Nicolas-de-Pierrepont 50250 Manche Normandie +33 2 33 76 58 16 culture@la-haye.fr

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English : Chemins Creux Cie l’Insolente

L’événement Chemins Creux Cie l’Insolente Saint-Nicolas-de-Pierrepont a été mis à jour le 2026-04-24 par Côte Ouest Centre Manche