Chemins de Terre et d’eau de Harrison Barker dans la Double (Variante de Saint-Aulaye à Echourgnac) Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Chemins de Terre et d’eau de Harrison Barker dans la Double (Variante de Saint-Aulaye à Echourgnac) A pieds Difficulté moyenne

Durée : Distance : 21000.0 Tarif :

Harrison Barker est un voyageur et journaliste anglais du 19ème siècle.

Il entreprend d’écrire les chroniques de son voyage et de décrire sa rencontre avec les habitants sud-ouest de la France, dans « Two summers in Guyenne, chronicle of the wayside and waterside ». Départ de Saint-Aulaye.

+33 5 53 90 63 74

English : Chemins de Terre et d’eau de Harrison Barker dans la Double (Variante de Saint-Aulaye à Echourgnac)

Harrison Barker was a 19th-century English traveler and journalist.

In « Two summers in Guyenne, chronicle of the wayside and waterside », he chronicles his journey and encounters with the inhabitants of southwest France. Departure from Saint-Aulaye.

Deutsch : Chemins de Terre et d’eau de Harrison Barker dans la Double (Variante de Saint-Aulaye à Echourgnac)

Harrison Barker war ein englischer Reisender und Journalist des 19. Jahrhunderts.

Er unternahm es, die Chroniken seiner Reise zu schreiben und seine Begegnung mit den südwestlichen Bewohnern Frankreichs zu beschreiben, in « Two summers in Guyenne, chronicle of the wayside and waterside ». Abfahrt von Saint-Aulaye.

Italiano :

Harrison Barker è stato un viaggiatore e giornalista inglese del XIX secolo.

In « Two summers in Guyenne, chronicle of the wayside and waterside », racconta il suo viaggio e i suoi incontri con gli abitanti del sud-ovest della Francia. Partenza da Saint-Aulaye.

Español : Chemins de Terre et d’eau de Harrison Barker dans la Double (Variante de Saint-Aulaye à Echourgnac)

Harrison Barker fue un viajero y periodista inglés del siglo XIX.

En « Two summers in Guyenne, chronicle of the wayside and waterside », relata su viaje y sus encuentros con los habitantes del suroeste de Francia. Salida de Saint-Aulaye.

