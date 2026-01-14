Chemins des Ateliers du Perche Pierre Amourette Sculpteur céramique Male Val-au-Perche
Male 8 les crocs Val-au-Perche Orne
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
2026-05-01
Autodidacte, je travaille avec des techniques les plus simples possibles. Je fabrique ma terre et mes émaux. J’aime à travers la matière proposer des histoires, partager des émotions en espérant qu’elles trouvent un écho dans l’imaginaire de chacun. .
Male 8 les crocs Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 52 26 80 pierreclaudine@gmail.com
