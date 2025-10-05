Chemins en Fête rando équestre Saint-Priest-la-Feuille

Stade Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Cette année, Chemins en Fête est organisée au départ de Saint Priest-la-Feuille.

L’association La Marche au Trot propose un parcours équestre d’environ 23 km, à suivre en monté ou attelé.

Rando à allure libre sur parcours fléché. RDV à 9h au stade de St Priest-la-Feuille pour pointer et s’élancer sur l’itinéraire.

Prévoir son casse-croûte du midi ; une intendance sera mise en place pour acheminer vos ravitaillements au point de regroupement de la pause-repas. De même de l’eau sera acheminée à cet endroit pour les chevaux.

Inscription avant le 03 octobre par téléphone. .

Stade Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 22 66 23 lamarcheautrot@orange.fr

