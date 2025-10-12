Chemins en Fête rando moto Saint-Priest-la-Feuille

Chemins en Fête rando moto Saint-Priest-la-Feuille dimanche 12 octobre 2025.

Chemins en Fête rando moto

Salle polyvalente Saint-Priest-la-Feuille Creuse

L’association Motoverte Marchoise organise sa 24ème randonnée moto tout-terrain sur un parcours fléché de 140 kilomètres. Randonnée ouverte aux motos homologuées, enduro, trails, trials.

Accueil à partir de 7 heures à Noth (contrôle administratif). Collation offerte avant le départ.

Déroulement de la randonnée

8h départ boucle du matin 4 par 4 ; 9h30 casse-croûte ; 12h30 repas au restaurant ; 14h départ boucle de l’après-midi ; 18h pot de clôture

Participation de 65 € par pilote et de 25 € par accompagnateur.

Ravitaillement essence à la pompe (prévoir huile 2 temps et carte bancaire).

Inscription jusqu’au 04 octobre .

Salle polyvalente Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 13 52 25 vedrenne.dominique@orange.fr

