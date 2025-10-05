Chemins en Fête rando pédestre Saint-Priest-la-Feuille
Salle Polyvalente Saint-Priest-la-Feuille Creuse
Tarif : 4 – 4 – EUR
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Cette année, la randonnée Chemins en Fête est organisée au départ de Saint-Priest-La-Feuille.
Le club de rando Dans Noth Pas propose 3 circuits pédestres de 8 km, 13km et 20 km, avec pour différentes curiosités la rivière Gartempe, l’étang de Néravaud et bien sûr son fabuleux dolmen.
Rando à allure libre sur parcours fléchés. Accueil à partir de 7h30. Départ à partir de 8h.
Collation au départ, ravitos sur les parcours, pot à l’arrivée.
Inscription possible sur place. .
Salle Polyvalente Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 dansnothpas@gmail.com
