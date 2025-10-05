Chemins en Fête rando pédestre Saint-Priest-la-Feuille

Salle Polyvalente Saint-Priest-la-Feuille Creuse

Cette année, la randonnée Chemins en Fête est organisée au départ de Saint-Priest-La-Feuille.

Le club de rando Dans Noth Pas propose 3 circuits pédestres de 8 km, 13km et 20 km, avec pour différentes curiosités la rivière Gartempe, l’étang de Néravaud et bien sûr son fabuleux dolmen.

Rando à allure libre sur parcours fléchés. Accueil à partir de 7h30. Départ à partir de 8h.

Collation au départ, ravitos sur les parcours, pot à l’arrivée.

Inscription possible sur place. .

Salle Polyvalente Saint-Priest-la-Feuille 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 23 07 dansnothpas@gmail.com

