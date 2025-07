Chemins enchantés et mains créatives Marcillat-en-Combraille

Chemins enchantés et mains créatives Marcillat-en-Combraille jeudi 14 août 2025.

Chemins enchantés et mains créatives

Place du Donjon Marcillat-en-Combraille Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Journée d’animation à la Maison de la Combraille.

.

Place du Donjon Marcillat-en-Combraille 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 51 10 23 maisondelacombraille@orange.fr

English :

A day of activities at the Maison de la Combraille.

German :

Animationstag im Maison de la Combraille.

Italiano :

Giornata di attività alla Maison de la Combraille.

Espanol :

Un día de actividades en la Maison de la Combraille.

L’événement Chemins enchantés et mains créatives Marcillat-en-Combraille a été mis à jour le 2025-07-18 par Montluçon Tourisme