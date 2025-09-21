Chemins et sentiers pédestres à la découverte du patrimoine à Saint-Symphorien Journées Européennes du Patrimoines 2025 Saint-Symphorien

Chemins et sentiers pédestres à la découverte du patrimoine à Saint-Symphorien Journées Européennes du Patrimoines 2025 Saint-Symphorien dimanche 21 septembre 2025.

Chemins et sentiers pédestres à la découverte du patrimoine à Saint-Symphorien Journées Européennes du Patrimoines 2025

5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Ouverture des portes de la mairie (Château + parc), l’église et le musée de la Bujaïe.

Départ à 10h30 de la mairie

Un temps de convivialité sera proposé à 11h30, parc de la mairie. .

5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53 mairie@saint-symphorien79.fr

English : Chemins et sentiers pédestres à la découverte du patrimoine à Saint-Symphorien Journées Européennes du Patrimoines 2025

German : Chemins et sentiers pédestres à la découverte du patrimoine à Saint-Symphorien Journées Européennes du Patrimoines 2025

Italiano :

Espanol : Chemins et sentiers pédestres à la découverte du patrimoine à Saint-Symphorien Journées Européennes du Patrimoines 2025

L’événement Chemins et sentiers pédestres à la découverte du patrimoine à Saint-Symphorien Journées Européennes du Patrimoines 2025 Saint-Symphorien a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Niort Marais Poitevin