Chemins et sentiers pédestres à la découverte du patrimoine à Saint-Symphorien Journées Européennes du Patrimoines 2025 Saint-Symphorien dimanche 21 septembre 2025.
5 Place René Cassin Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Ouverture des portes de la mairie (Château + parc), l’église et le musée de la Bujaïe.
Départ à 10h30 de la mairie
Un temps de convivialité sera proposé à 11h30, parc de la mairie. .
5 Place René Cassin Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 09 53 53 mairie@saint-symphorien79.fr
