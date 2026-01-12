Chemin(s) (sortie de résidence) Fabio Longoni Le Nombril du monde Pougne-Hérisson
Chemin(s) (sortie de résidence) Fabio Longoni Le Nombril du monde Pougne-Hérisson samedi 24 janvier 2026.
Chemin(s) (sortie de résidence) Fabio Longoni
Le Nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Venez emprunter les chemins de plusieurs personnages qui se croisent, s’entrecroisent, s’influencent les uns les autres. Un solo entre monologue et conte contemporain vraisemblable, plein d’espoir et d’humanité. Fabio Longoni, comédien-narrateur, nous plonge dans une nuit de novembre où chacun des personnages va suivre un chemin déterminant pour son avenir.
Sortie de résidence vos retours sont les bienvenus pour faire avancer la compagnie ! .
Le Nombril du monde 7 rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chemin(s) (sortie de résidence) Fabio Longoni
L’événement Chemin(s) (sortie de résidence) Fabio Longoni Pougne-Hérisson a été mis à jour le 2026-01-08 par CC Parthenay Gâtine