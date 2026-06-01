Valliquerville

Chênes & Compagnie

899 Route du Bosc Renault Valliquerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

La pépinière Les Chênes de Caux accueille la première édition de Chênes & Compagnie. Un événement mêlant producteurs botaniques, vente de végétaux rares et de collection, exposition sur les paysages californiens, arboretums et réflexion autour des arbres adaptés aux paysages futurs. Deux journées pour découvrir, échanger, apprendre et explorer autrement le monde végétal. .

899 Route du Bosc Renault Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 07 72 26 contact@leschenesdecaux.fr

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English : Chênes & Compagnie

L’événement Chênes & Compagnie Valliquerville a été mis à jour le 2026-06-01 par Yvetot Normandie Tourisme