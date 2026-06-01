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Chênes & Compagnie Valliquerville

Chênes & Compagnie Valliquerville samedi 29 août 2026.

Adresse : 899 Route du Bosc Renault

Ville : 76190 Valliquerville

Département : Seine-Maritime

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Valliquerville

Chênes & Compagnie

899 Route du Bosc Renault Valliquerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

La pépinière Les Chênes de Caux accueille la première édition de Chênes & Compagnie. Un événement mêlant producteurs botaniques, vente de végétaux rares et de collection, exposition sur les paysages californiens, arboretums et réflexion autour des arbres adaptés aux paysages futurs. Deux journées pour découvrir, échanger, apprendre et explorer autrement le monde végétal.   .

899 Route du Bosc Renault Valliquerville 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 73 07 72 26  contact@leschenesdecaux.fr

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English : Chênes & Compagnie

L’événement Chênes & Compagnie Valliquerville a été mis à jour le 2026-06-01 par Yvetot Normandie Tourisme

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