CHENILLE MON AMOUR

Mauguio Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Découvrez ce spectacle à la Salle Rosa Parks à Carnon !

Un matin comme les autres, deux jardinières se retrouvent dans leur potager pour travailler.

Alors qu’elles repiquent et taillent comme à leur habitude, elles se retrouvent tout à coup nez à nez avec une chenille. Mais qui est donc cette nouvelle arrivée ?

Bien vite, elles font connaissance et se découvrent un point commun la gourmandise et le plaisir des sens ! Quelle joyeuse complicité !

Mais lorsque nos deux jardinières partent piquer un roupillon, la chenille invite ses copines à un festin de choux. Ce qui ne plaît pas du tout à nos jardinières pas toujours facile de cohabiter et de se comprendre ! S’en suivent une série de courses poursuites, quiproquos et explications émues jusqu’au moment magique de l’étrange métamorphose…

Mercredi 11 mars 10h

Durée 30 min

Salle Rosa Parks Carnon

Gratuit .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this show at the Salle Rosa Parks in Carnon!

L’événement CHENILLE MON AMOUR Mauguio a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT MAUGUIO-CARNON