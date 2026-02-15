CHENILLE MON AMOUR Mauguio
CHENILLE MON AMOUR Mauguio mercredi 11 mars 2026.
CHENILLE MON AMOUR
Mauguio Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-11
Date(s) :
2026-03-11
Découvrez ce spectacle à la Salle Rosa Parks à Carnon !
Un matin comme les autres, deux jardinières se retrouvent dans leur potager pour travailler.
Alors qu’elles repiquent et taillent comme à leur habitude, elles se retrouvent tout à coup nez à nez avec une chenille. Mais qui est donc cette nouvelle arrivée ?
Bien vite, elles font connaissance et se découvrent un point commun la gourmandise et le plaisir des sens ! Quelle joyeuse complicité !
Mais lorsque nos deux jardinières partent piquer un roupillon, la chenille invite ses copines à un festin de choux. Ce qui ne plaît pas du tout à nos jardinières pas toujours facile de cohabiter et de se comprendre ! S’en suivent une série de courses poursuites, quiproquos et explications émues jusqu’au moment magique de l’étrange métamorphose…
Mercredi 11 mars 10h
Durée 30 min
Salle Rosa Parks Carnon
Gratuit .
Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover this show at the Salle Rosa Parks in Carnon!
L’événement CHENILLE MON AMOUR Mauguio a été mis à jour le 2026-02-12 par 34 OT MAUGUIO-CARNON