Chenin Blanc International Celebration | Grandes soirées des chenins du monde – Abbaye Royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye, 6 juillet 2025, Fontevraud-l'Abbaye.

Chenin Blanc International Celebration | Grandes soirées des chenins du monde Abbaye Royale de Fontevraud Fontevraud-l’Abbaye Dimanche 6 juillet, 19h00 84€

La Chenin Blanc International Celebration est le plus grand événement professionnel au monde dédié au chenin.

6 et 8 juillet 2025 – à partir de 19h00

Réunissant des vignerons, des chercheurs, des cavistes, des sommeliers et des journalistes venus de tous les continents, la Chenin Blanc International Celebration est le plus grand événement professionnel au monde dédié au chenin. Le collectif ligérien #FANDECHENIN, qui en assure l’organisation, a cependant tenu à inviter les amateurs de vin à se mêler aux professionnels à l’occasion de deux grandes soirées qui permettront de déguster dans une ambiance conviviale plus de 300 chenins de France et d’Afrique du Sud mais aussi d’Allemagne, d’Argentine, du Chili, des États-Unis, d’Australie et de Nouvelle-Zélande :

• La Grande soirée des chenins du monde (dimanche 6 juillet à partir de 19h00) qui se tiendra dans le cadre exceptionnel de l’Abbaye royale de Fontevraud, classée au patrimoine mondial de l’Unesco (84 euros, comprend un cocktail dînatoire inspiré par les cuisines du monde)

• La Soirée de clôture (mardi 8 juillet à partir de 19h00) qui se tiendra au cœur du vignoble de Vouvray dans le décor somptueux de l’Hostel-Noble du Vernou, ancienne maison seigneuriale du XVIe siècle (84 euros, comprend un BBQ gastronomique)

Cépage iconique du Val de Loire, le chenin est un cépage qui donne vie à des vins frais et élégants, des blancs secs, des fines bulles ainsi que des moelleux et des liquoreux révélant l’originalité d’un terroir comme celle d’un millésime. Il est notamment le cépage emblématique des appellations Jasnières, Savennières, Vouvray, Montlouis, Anjou, Saumur, Bonnezeaux, Coteaux-du-Layon, Coteaux-de-l’Aubance, Quarts-de-Chaume et Crémant de Loire.

Billetterie : www.chenincongress.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-06T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-06T23:59:00.000+02:00

1

http://www.chenincongress.com

Abbaye Royale de Fontevraud 38 Rue Jean de l’Habit, 49590 Fontevraud-l’Abbaye Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire