CheNin faisant, un air de blanc – Saint Mamert du Gard Saint-Mamert-du-Gard, 24 mai 2025 13:00, Saint-Mamert-du-Gard.

CheNin faisant, un air de blanc Samedi 24 mai, 15h00 Saint Mamert du Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-24T15:00:00+02:00 – 2025-05-24T18:00:00+02:00

Fin : 2025-05-24T15:00:00+02:00 – 2025-05-24T18:00:00+02:00

Balade à vélo de 20km dans les parcelles du Mas d’Espanet, à la

découverte de la romanité et du terroir,

A partir de 12 ans.

Sur réservation : contact@pierrefeuillecigale.com

06 88 25 00 48

Saint Mamert du Gard Saint Mamert du Gard Saint-Mamert-du-Gard 30730 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « contact@pierrefeuillecigale.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 88 25 00 48 »}] [{« link »: « mailto:contact@pierrefeuillecigale.com »}]

Balade à vélo de 20km dans les parcelles du Mas d’Espanet, à la découverte de la romanité et du terroir