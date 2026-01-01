Cher Cheval – Jacques Gamblin Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

C’est à la faveur du rôle-titre qu’il tient dans L’Incroyable Histoire du facteur Cheval , long métrage réalisé par Nils Tavernier en 2019, que Jacques Gamblin découvre l’étendue du génie de cet artiste hors normes, qui aura consacré plus de trente ans à l’édification d’un monument avec des pierres ramassées au bord des chemins. Cette rencontre bouleverse profondément l’acteur. Pour l’interroger comme pour le remercier, il écrit cette intense lettre devenue le livre Cher Cheval. Il en propose aujourd’hui une lecture, pensée comme un spectacle à part entière.

Jacques Gamblin – artiste en résidence au CENTQUATRE-PARIS – s’associant au réalisateur sonore Manuel Coursin, imagine un dispositif évoquant les marches du facteur Cheval et sa fascination pour les pierres. Ainsi mis en espace, le texte vit et palpite sous la voix de ce lecteur hors pair, qui donne corps au dialogue entre l’artiste d’hier et l’interprète d’aujourd’hui, entre le créateur solitaire et l’acteur habité.

Création 2025, dans le cadre du Festival Les Singulier·es | Seul en scène, Jacques Gamblin donne vie au livre qu’il a consacré au facteur Cheval et son fameux monument de pierres : le Palais idéal. Dans une mise en scène épurée, le comédien nous entraine avec lui dans sa fascination pour ce bâtisseur atypique. « Cette folie qui fait du bien. »

Le samedi 31 janvier 2026

de 19h00 à 20h10

Le vendredi 30 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

Le jeudi 29 janvier 2026

de 20h00 à 21h10

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

https://www.104.fr/fiche-evenement/jacques-gamblin-cher-cheval.html +33153355000 billetterie@104.fr



