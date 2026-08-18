Cher Edouard L’Electron Libre Nyons
dimanche 13 décembre 2026 · L'Electron Libre · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Cher Edouard
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif réduit
Enfants Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13 17:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
La Cie d’Ici et d’Ailleurs, de Montboucher sur Jabron, nous régale avec une comédie de Bruno Druart, dans la plus pure tradition de nos célèbres soirées télévisées Au Théâtre ce soir !
Sur une mise en scène dynamique de Véronique Mallan.
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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com
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English :
The Cie d’Ici et d’Ailleurs, from Montboucher-sur-Jabron, treats us to a comedy by Bruno Druart, in the purest tradition of our famous television series “Au Théâtre ce soir”!
Directed with dynamic energy by Véronique Mallan.
L’événement Cher Edouard Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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