Cher Edouard L’Electron Libre Nyons

Informations pratiques

Nyons

Cher Edouard

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif réduit

Enfants Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 17:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

La Cie d’Ici et d’Ailleurs, de Montboucher sur Jabron, nous régale avec une comédie de Bruno Druart, dans la plus pure tradition de nos célèbres soirées télévisées Au Théâtre ce soir !

Sur une mise en scène dynamique de Véronique Mallan.

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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com

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English :

The Cie d’Ici et d’Ailleurs, from Montboucher-sur-Jabron, treats us to a comedy by Bruno Druart, in the purest tradition of our famous television series “Au Théâtre ce soir”!

Directed with dynamic energy by Véronique Mallan.

L’événement Cher Edouard Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale