CHER EVAN HANSEN THEATRE DE LA MADELEINE Paris

CHER EVAN HANSENUn spectacle musical qui aborde avec justesse et sensibilité des thématiques devenues cruciales : le mal-être adolescent, l’anxiété sociale, l’isolement et l’impact des réseaux sociaux sur les jeunes. Multi-récompensé à Broadway et à Londres, CHER EVAN HANSEN sera au Théâtre de la Madeleine. Le personnage principal, Evan Hansen, lycéen de 17 ans, se retrouve au centre d’un drame qui l’expose soudainement au regard des autres, soulevant une question universelle : jusqu’où peut-on aller pour être vu, aimé, reconnu ?Porté par des chansons poignantes écrites par les auteurs-compositeurs et producteurs Benj Pasek et Justin Paul, notamment connus pour leur travail récompensé aux Oscars, aux Grammy Awards et aux Tony Awards sur La La Land et The Greatest Showman, le spectacle bénéficie d’une adaptation française des paroles signée notamment par Hoshi. Les interprètes seront accompagnés sur scène par un orchestre live.En janvier 2024, Olivier Solivérès met en scène le film culte « Le Cercle des poètes Disparus » au Théâtre Antoine avec Stéphane Freiss, spectacle nommé six fois aux Molières, et pour lequel il obtient le Molière de la mise en scène en 2024.DISTRIBUTION : Mise en scène et adaptation texte : Olivier SOLIVÉRÈSParoles : HOSHI, Frédéric STROUCK et David SAUVAGEAssistanat à la mise en scène : Pierre MARAZINDistribution : Kevin BARNACHEA, Fanny CHELIM, Armonie COIFFARD, Antoine GALEY, Antoine LE PROVOST, Michel LEROUSSEAU, Lou NAGY, Sandrine SEUBILLE.Remplaçant d’Antoine Le Provost : Sian RamondMusiciens : Mika APAMIAN, Lucas FROGET-LEGENDRE, Simon LEHURAUX, Léa RULHLumières : Dimitri VASSILIUScénographie : Sébastien MIZERMONTDirection musicale : Léa RULHCoaching vocal : Camille FAVRE-BULLEDesigner son : Jules MOREAUHabilleuse, costumière et technicienne HF : Marine LEHUÉDÉLivret de Steven LevensonMusique et lyrics de Benj Pasek & Justin PaulPrésenté en accord avec Music Theatre International et l’agence DramaOrchestrations & Arrangements additionnels : Alex LacamoireArrangements vocaux & Arrangements additionnels : Justin PaulProduction originale sur Broadway de Stacey MindichPrésentation originale à l’Arena Stage – du 9 juillet au 23 août 2015 / New York : première série au Second Stage Theatre – du 26 mars au 29 mai 2016Présenté par TF1 Spectacle et le Théâtre de la Madeleine (L-R-23-1189)

THEATRE DE LA MADELEINE 19 Rue Surene 75008 Paris 75