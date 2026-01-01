Cher Jean MJCi Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Cher Jean

MJCi Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Une lettre. Une amour ancienne, malheureuse, impossible. La lutte entre la mémoire, l’oubli, la vie. La Grande Guerre en sourdine.Tout public

Une lettre. Une amour ancienne, malheureuse, impossible. La lutte entre la mémoire, l’oubli, la vie. La Grande Guerre en sourdine. Une découverte qui est comme un puzzle à reconstituer. Cher Jean nous transporte dans les premières années du vingtième siècle. .

MJCi Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est +33 3 26 55 18 44

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cher Jean

A letter. An old, unhappy, impossible love. The struggle between memory, oblivion and life. The Great War in the background.

L’événement Cher Jean Aÿ-Champagne a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme de Hautvillers Coeur de la Champagne