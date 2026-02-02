Cher Mozart… Espace la Garenne Missillac Samedi 21 février, 20h30 Tarif 10€, réduit 5€, – 12 ans : gratuit

Réservez dès maintenant votre 21 février, à 20h30, pour une rencontre avec le duo l’Hémiole qui vous plongera dans le récit de la vie de Mozart, flânant entre ses lettres et ses airs les plus connus.

Tout le monde a déjà entendu sa Petite musique de nuit ou bien son Requiem, mais que sait-on réellement de l’homme qui les a composés ? Dans ce concert original, le duo l’Hémiole plonge le spectateur dans l’univers de Mozart, sa famille, ses amis, sa musique, ses anecdotes, ses secrets…

A travers leurs lectures, leur mise en scène et leur interprétation, les deux artistes proposent les clés d’histoire et d’écoute pour mieux comprendre la vie et l’oeuvre du plus célèbre des compositeurs.

Début : 2026-02-21T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-21T22:00:00.000+01:00

06 82 44 49 03 duolhemiole@gmail.com

Espace la Garenne 9 Rue Saint-Charles 44780 Missillac Missillac 44780 Loire-Atlantique



