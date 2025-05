Cher Plastique, une histoire d’amour toxique Ciné-débat – Mucem Marseille 2e Arrondissement, 19 mai 2025 19:00, Marseille 2e Arrondissement.

Cher Plastique, une histoire d’amour toxique Ciné-débat Lundi 19 mai 2025 à 19h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Projection de film et débat.Familles

En route vers la troisième Conférence des Nations Unies sur l’Océan qui se tiendra à Nice du 9 au 13 juin 2025, la goélette Tara fait à nouveau escale dans la darse du Mucem.



Le Mucem et la Fondation Tara Océan s’associent pour vous faire découvrir le film documentaire Cher Plastique, une histoire d’amour toxique qui réalise un panorama des pollutions engendrées par la surconsommation de plastique, mais aussi de notre lien ambigu à ce matériau qui a envahi nos modes de vie.



La projection sera suivie d’un échange entre



– Dorothée Adam, la réalisatrice du documentaire

– Jean-François Ghiglione, directeur scientifique de la Mission microplastiques de Tara Océan

– Henri Bourgeois-Costa, directeur des affaires publique de la Fondation Tara Océan et expert en environnement, pollutions plastiques et économie circulaire .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 84 35 13 13 contact@mucem.org

English :

Film screening and debate.

German :

Filmvorführung und Diskussion.

Italiano :

Proiezione del film e dibattito.

Espanol :

Proyección de películas y debate.

