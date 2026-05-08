Cherbourg Comedy Festival Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin
jeudi 22 octobre 2026 · Cherbourg-Octeville · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Cherbourg-en-Cotentin
Cherbourg Comedy Festival
Cherbourg-Octeville 15 rue des Halles Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:45:00
fin : 2026-10-22 22:15:00
Date(s) :
2026-10-22
Envie de rire un bon coup et de découvrir de nouveaux artistes à chaque édition ? La grande soirée de l’humour arrive à Cherbourg-en-Cotentin !
A chaque date, 4 artistes, 4 univers et des styles différents se succèdent sur scène pour vous faire découvrir leurs meilleurs sketchs ! Humour décalé, personnage barré, situation du quotidien, stand-up… il y en aura pour tous les goûts ! Le concept ? Vous venez pour rire, vous repartez avec de nouveaux humoristes à suivre.
Rendez-vous le 22 octobre pour la 1ere édition. 2 horaires 18h45 ou 20h45.
Réservation https://www.billetreduc.com/spectacle/cherbourg-comedy-la-soiree-de-l-humour-413155 .
Cherbourg-Octeville 15 rue des Halles Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 6 87 01 44 05 cherbourgcomedyfestival@gmail.com
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English : Cherbourg Comedy Festival
L’événement Cherbourg Comedy Festival Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin
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