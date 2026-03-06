Cherch’ & Trouv’, exposition de CSIL Tache Papier Dijon

Cherch’ & Trouv’, exposition de CSIL

Cherch’ n’a pas envie qu’on le trouve. Trouv’ n’a pas envie qu’on le cherche… Et toi, parviendras-tu à les débusquer ?

Le traditionnel jeu du Cherche et Trouve est devenu très populaire avec le temps. Il n’a pas pour seul but de divertir, il permet d’exercer l’oeil et de stimuler l’observation minutieuse. C’est dans cette démarche d’exploration et de stimulation de l’imaginaire que CSIL a lancé sa version du jeu, avec ses personnages Cherch’ et Trouv’.

Récemment récompensé du Prix du livre Grand Est en 2025, l’album Cherch’ et Trouv’ de CSIL a été adapté en exposition, pour une plongée ludique et interactive dans l’univers de l’artiste. Entre jeux de pistes, détails à repérer, images à explorer… Petit·es et grand·es sont invité·es à observer, chercher, deviner, et surtout… imaginer !

L’exposition occupera les locaux de Tache Papier, pour faire office de belle contribution à la nouvelle édition du Tout Petit Festival de Dijon. .

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 45 62 01 coucou@letachepapier.fr

