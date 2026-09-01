Informations pratiques

Mellac

Cherche et trouve architectural JEMP 2026

Manoir de Kernault Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La lucarne, le portail, la tour à hirondelles, le puits, un escalier… à vous de retrouver ces éléments en vous promenant dans la cour du manoir. Ouvrez bien les yeux ! .

Manoir de Kernault Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 48 81 59 48

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English :

L’événement Cherche et trouve architectural JEMP 2026 Mellac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS