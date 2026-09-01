AGENDA · Mellac
Cherche et trouve architectural JEMP 2026 Mellac
samedi 19 septembre 2026 · Mellac
Informations pratiques
Mellac
Cherche et trouve architectural JEMP 2026
Manoir de Kernault Mellac Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La lucarne, le portail, la tour à hirondelles, le puits, un escalier… à vous de retrouver ces éléments en vous promenant dans la cour du manoir. Ouvrez bien les yeux ! .
Manoir de Kernault Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 48 81 59 48
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English :
L’événement Cherche et trouve architectural JEMP 2026 Mellac a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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