À l’occasion de l’exposition photographique Agnès Varda. Autoportraits, Autres Portraits, nous vous proposons de participer à une visite commentée animée par une médiatrice, suivi du jeu cherche et trouve à partager en famille (à partir de 6 ans).

Venez explorer les œuvres de manière ludique !

Sur inscription à l’adresse e.jeangeorges@centre-jacques-brel.com ou au 03 82 56 12 43

Dans la limite des places disponiblesEnfants

1 Place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 12 43 contact@centre-jacques-brel.com

English :

On the occasion of the photographic exhibition Agnès Varda. Autoportraits, Autres Portraits, we invite you to take part in a guided tour led by a mediator, followed by a search and find game for the whole family (6 years and up).

Come and explore the works in a fun way!

Registration at e.jeangeorges@centre-jacques-brel.com or 03 82 56 12 43

Subject to availability

