Cherche et trouve dans l’expo Une visite à partager en famille Thionville
Cherche et trouve dans l’expo Une visite à partager en famille Thionville mercredi 11 mars 2026.
Cherche et trouve dans l’expo Une visite à partager en famille
1 Place André Malraux Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-11 15:00:00
fin : 2026-03-11 15:45:00
Date(s) :
2026-03-11 2026-03-28
À l’occasion de l’exposition photographique Agnès Varda. Autoportraits, Autres Portraits, nous vous proposons de participer à une visite commentée animée par une médiatrice, suivi du jeu cherche et trouve à partager en famille (à partir de 6 ans).
Venez explorer les œuvres de manière ludique !
Sur inscription à l’adresse e.jeangeorges@centre-jacques-brel.com ou au 03 82 56 12 43
Dans la limite des places disponiblesEnfants
0 .
1 Place André Malraux Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 56 12 43 contact@centre-jacques-brel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the photographic exhibition Agnès Varda. Autoportraits, Autres Portraits, we invite you to take part in a guided tour led by a mediator, followed by a search and find game for the whole family (6 years and up).
Come and explore the works in a fun way!
Registration at e.jeangeorges@centre-jacques-brel.com or 03 82 56 12 43
Subject to availability
L’événement Cherche et trouve dans l’expo Une visite à partager en famille Thionville a été mis à jour le 2026-03-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME