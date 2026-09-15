Cherche et trouve Gustave l’écureuil® Palais des Congrès Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Cherche et trouve Gustave l’écureuil®

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 14:00:00

fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :

2026-10-27

Gustave l’écureuil a récolté de délicieuses noisettes pour faire ses réserves avant l’hiver.

Mais attention… Martine la fouine, la célèbre chapardeuse, est de retour.

A partir de 3ans. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cherche et trouve Gustave l’écureuil®

L’événement Cherche et trouve Gustave l’écureuil® Parthenay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine