Cherche et trouve Gustave l’écureuil® Palais des Congrès Parthenay
mardi 27 octobre 2026 · Palais des Congrès · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Cherche et trouve Gustave l’écureuil®
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 14:00:00
fin : 2026-10-27 17:00:00
Date(s) :
2026-10-27
Gustave l’écureuil a récolté de délicieuses noisettes pour faire ses réserves avant l’hiver.
Mais attention… Martine la fouine, la célèbre chapardeuse, est de retour.
A partir de 3ans. .
Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 24 43 ludotheque@cc-parthenay-gatine.fr
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English : Cherche et trouve Gustave l’écureuil®
L’événement Cherche et trouve Gustave l’écureuil® Parthenay a été mis à jour le 2026-09-09 par CC Parthenay Gâtine
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