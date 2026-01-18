Cherche et Trouve La Ville d’Hiver dans l’objectif Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT Arcachon
Office de Tourisme d’Arcachon MA.AT 22 Boulevard du Général Leclerc Arcachon Gironde
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-02-25
Un cherche-trouve (à partir de 6-7ans) LA VILLE D’HIVER À LA LOUPE. Munl d’un road book photo, vous vous perdrez dans les allées du quartier de la Ville d’Hiver. En équipe, vous chercherez des détails architecturaux et trouverez les noms des villas correspondants. Au fur et à mesure de votre progression, vous engrangerez des points. Réaliserez-vous le score parfait tout en respectant le temps imparti ?
Durée environ 1h30 .
