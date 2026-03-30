Cherche et trouve les mystères des oeuvres, à la Micro Folie Vallée du Thouet

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

La Micro-Folie Vallée du Thouet est un espace culturel innovant qui propose un musée numérique, des ateliers d’arts plastiques et des activités au Fablab. Plongez dans les œuvres et ouvrez grand les yeux ce mercredi 22 avril ! Saurez-vous retrouver les détails cachés dans les images du Musée numérique ? Venez repérer formes, objets et indices. Une façon ludique de découvrir le patrimoine de notre région et de faire le lien avec celui qui nous entoure au quotidien ! Rendez-vous à 14 h 30 et à 16 h. En avril, une exposition sur les richesses des Pays de la Loire est également visible avec le musée numérique lors des ouvertures. Retrouvez le programme complet des animations dans les images. Rendez-vous à la Micro-Folie, au 32 rue de la Grille à Saint-Loup-Lamairé. Inscription au 05 86 30 10 61 ou sur micro-folie@saint-loup-lamaire.fr. Gratuit. .

32 Rue de la Grille Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 30 10 61 micro-folie@saint-loup-lamaire.fr

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English : Cherche et trouve les mystères des oeuvres, à la Micro Folie Vallée du Thouet

L’événement Cherche et trouve les mystères des oeuvres, à la Micro Folie Vallée du Thouet Saint-Loup-Lamairé a été mis à jour le 2026-03-27 par CC Airvaudais Val du Thouet