Cherche et trouve Loches
samedi 17 octobre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Cherche et trouve
Loches Indre-et-Loire
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Ouvrez grand les yeux ! Et partez à la découverte des merveilles de la Cité royale, une découverte atypique en famille pour ne rien manquer de l’ensemble de la Cité royale de Loches. Une visite du logis et du donjon en famille de façon ludique et insolite.
Ouvrez grand les yeux ! Et partez à la découverte des merveilles de la Cité royale, une découverte atypique en famille pour ne rien manquer de l’ensemble de la Cité royale de Loches. Une visite du logis et du donjon en famille de façon ludique et insolite. 12.5 .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08 citeroyaleloches@departement-touraine.fr
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English :
Come and play Memory Grandeur Nature at the Cité Royale for an unusual way of discovering the site, a family discovery with a children?s trail and a teen/adult trail, so you don?t miss out on the whole of the Cité Royale de Loches.
L’événement Cherche et trouve Loches a été mis à jour le 2026-09-04 par Conseil Départemental 37
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