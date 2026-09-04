UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Loches

Cherche et trouve Loches

samedi 17 octobre 2026 · Loches

Cherche et trouve Loches

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Heure de début
09:30:00
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
12.5 12.5 12.5 Tarif de base - plein tarif

Loches

Cherche et trouve

Loches Indre-et-Loire

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
12.5
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Ouvrez grand les yeux ! Et partez à la découverte des merveilles de la Cité royale, une découverte atypique en famille pour ne rien manquer de l’ensemble de la Cité royale de Loches. Une visite du logis et du donjon en famille de façon ludique et insolite.
Ouvrez grand les yeux ! Et partez à la découverte des merveilles de la Cité royale, une découverte atypique en famille pour ne rien manquer de l’ensemble de la Cité royale de Loches. Une visite du logis et du donjon en famille de façon ludique et insolite. 12.5  .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 19 18 08  citeroyaleloches@departement-touraine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and play Memory Grandeur Nature at the Cité Royale for an unusual way of discovering the site, a family discovery with a children?s trail and a teen/adult trail, so you don?t miss out on the whole of the Cité Royale de Loches.

L’événement Cherche et trouve Loches a été mis à jour le 2026-09-04 par Conseil Départemental 37

À voir aussi à Loches (Indre-et-Loire)