Cherche et trouve … sous l’avalanche ! Billeterie de la station du Val d’Azun au col de Couraduque Aucun

Raquettes aux pieds, à l’aide de votre DVA (détecteur de victimes d’avalanche), vous devrez retrouver sous la neige, lors de ce jeu de piste, tout le matériel nécessaire à la connaissance de la neige et des avalanches. L’utilisation du DVA, de la pelle, de la sonde, le décryptage du bulletin d’estimation du risque d’avalanche et la nature des cristaux de neige n’auront plus de secret pour vous !

Une avalanche d’informations donnée par votre accompagnateur en montagne, sous forme ludique, pour savoir randonner en toute sécurité l’hiver.

À partir de 8 ans.

Raquettes et pass fournis et inclus dans le prix.

Équipement à prévoir

Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable Gants Bonnet Lunettes de soleil Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas (Barre de céréales, chocolat, fruits secs …) .

English :

With your snowshoes on and your avalanche transceiver, you’ll have to find all the equipment you need to learn about snow and avalanches under the snow. You’ll learn how to use an avalanche transceiver, shovel and probe, and how to decipher avalanche risk bulletins and the nature of snow crystals!

An avalanche of information provided by your mountain leader, in a fun way, to help you hike safely in winter.

German :

Mit Schneeschuhen an den Füßen und mithilfe Ihres LVS-Geräts (Lawinenverschütteten-Suchgerät) müssen Sie bei dieser Schnitzeljagd unter dem Schnee alle Materialien finden, die für die Kenntnis des Schnees und der Lawinen notwendig sind. Die Verwendung von LVS-Geräten, Schaufeln und Sonden, die Entschlüsselung des Lawinenwarndienstes und die Natur der Schneekristalle werden kein Geheimnis mehr für Sie sein!

Eine Lawine von Informationen, die Ihnen Ihr Bergführer in spielerischer Form vermittelt, damit Sie im Winter sicher wandern können.

Italiano :

Con le racchette da neve e l’apparecchio di ricerca in valanga, dovrete trovare tutto l’equipaggiamento necessario per imparare a conoscere la neve e le valanghe sotto la neve. Imparerete a usare un ricetrasmettitore, una pala e una sonda, a decifrare i bollettini di rischio valanghe e la natura dei cristalli di neve!

Una valanga di informazioni dal vostro capo montagna, in modo divertente, per aiutarvi a fare escursioni sicure in inverno.

Espanol :

Con las raquetas de nieve puestas y el transceptor de aludes, tendrás que encontrar todo el equipo necesario para aprender sobre la nieve y los aludes bajo la nieve. Aprenderás a utilizar un transceptor de aludes, una pala y una sonda, y a descifrar los boletines de riesgo de aludes y la naturaleza de los cristales de nieve

Una avalancha de información de tu líder de montaña, de forma divertida, para ayudarte a caminar con seguridad en invierno.

