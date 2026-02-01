Cherche et trouve … sous l’avalanche ! Col de Couraduque Aucun

Cherche et trouve … sous l’avalanche !

Col de Couraduque, Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

Fin : 2026-02-18 12:30:00

Date(s) :

2026-02-18

Sortie raquettes accompagnée et jeu de piste, animés par le Bureau montagne du Val d’Azun

Raquettes aux pieds, à l’aide de votre DVA (détecteur de victimes d’avalanche), vous devrez retrouver sous la neige, lors de ce jeu de piste, tout le matériel nécessaire à la connaissance de la neige et des avalanches.

L’utilisation du DVA, de la pelle, de la sonde, le décryptage du bulletin d’estimation du risque d’avalanche et la nature des cristaux de neige n’auront plus de secret pour vous !

Une avalanche d’informations donnée par votre accompagnateur en montagne, sous forme ludique, pour savoir randonner en toute sécurité l’hiver.

– Activité partir de 8 ans.

– Réservation préalable obligatoire.

– Raquettes et pass fournis et inclus dans le prix.

– Équipement à prévoir Bonnes chaussures de randonnée (montantes et étanches) + chaussettes chaudes Sac à dos d’un volume supérieur à 20 litres Vêtements chauds, pantalon de ski et veste imperméable Gants Bonnet Lunettes de soleil Crème solaire Eau (1 litre par personne) Petit en-cas (Barre de céréales, chocolat, fruits secs …). .

Col de Couraduque, 65400 Hautes-Pyrénées, Occitanie
+33 6 95 20 30 03

English :

Guided snowshoe outing and treasure hunt, led by the Val d’Azun Mountain Office:

With snowshoes on your feet and your avalanche transceiver, you’ll have to find all the equipment you need to learn about snow and avalanches under the snow.

You’ll learn how to use an avalanche transceiver, shovel and probe, and how to decipher avalanche risk bulletins and the nature of snow crystals!

An avalanche of information provided by your mountain leader, in a fun way, to help you hike safely in winter.

