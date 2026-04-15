Cavigny

Cherchez la p’tite bête

2 Rue de Bahais Cavigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Papillons, criquets, sauterelles, araignées… Nombreuses sont les petites bêtes qui vivent dans les prairies et les bois de ce site. Cette sortie, motivante dès le plus jeune âge, vous apprendra à les reconnaître et en savoir plus sur leur mode de vie.

RDV parking des fours à chaux. .

2 Rue de Bahais Cavigny 50620 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06

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English : Cherchez la p’tite bête

L’événement Cherchez la p’tite bête Cavigny a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Saint-Lô