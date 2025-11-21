CHERE AMIE, QUELLE CHANCE DE VOUS… – Guichet Montparnasse Paris

CHERE AMIE, QUELLE CHANCE DE VOUS… Début : 2025-11-21 à 19:00. Tarif : – euros.

CHERE AMIE, QUELLE CHANCE DE VOUS…Voyage dans l’univers poétique et facétieux de Jean TardieuTrente ans après la disparition de Jean Tardieu, ses textes nous transportent toujours autant aujourd’hui. Nous vous invitons à voyager dans son univers poétique et facétieux, à découvrir notre traversée rocambolesque au cœur de son œuvre, avec des textes choisis dont nous souhaitons partager la drôlerie, le tragique, l’absurde, afin de rire et pleurer de nos angoisses fondamentales !Metteuse en scène : Sylvie MandierComédien : Sylvie Mandier et François MichonneauTextes de Jean TARDIEU Production : Esperluète and CoDurée : 1h15

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Guichet Montparnasse 15 rue du Maine 75014 Paris 75