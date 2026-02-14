CHÈRE ÉCHARPE – L’EMBELLIE COMPAGNIE, Espace Flandre, Hazebrouck

CHÈRE ÉCHARPE – L’EMBELLIE COMPAGNIE Vendredi 10 avril, 09h45, 14h15 Espace Flandre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T09:45:00+02:00 – 2026-04-10T10:45:00+02:00

Fin : 2026-04-10T14:15:00+02:00 – 2026-04-10T15:15:00+02:00

Chère écharpe, c’est l’histoire de Mam et de sa Môm. L’histoire d’une mère pleine de mystères et d’une étrange enfant qui grandit à la vitesse d’un lever de lune. La douce fusion est à peine savourée que déjà vient le temps de la nécessaire séparation. Avec des mots doux ou gros, un enfant-roi, des tartines de confiture, des gros petits cochons qui font effraction, Chère écharpe est un précipité théâtral. En accéléré, s’y tricote la relation entre une mère et son enfant, comme une écharpe, avec des mailles à l’endroit et des mailles à l’envers. Une écharpe qui peut protéger comme étouffer. Gare !

Texte et regard intérieur Sarah Carré

Mise en scène Sophie Mayeux, Sylviane Fortuny

Interprétation Lumîr Brabant, Florence Masure

Espace Flandre 50.71889925800909, 2.541489484654449 Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://malraux-spectacles.mapado.com/event/638488-chere-echarpe-lembellie-cie-festival-le-ptit-monde »}, {« type »: « phone », « value »: « 0759543890 »}]

Festival Le P’tit Monde