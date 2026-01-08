Chères créatures exposition collections dans les murs Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Chères créatures exposition collections dans les murs

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-01-22

fin : 2026-05-23

2026-01-22

Chères créatures est une traversée du vivant sous toutes ses formes, un vivant vulnérable, instable ou morcelé. Elle nous propose un espace de rencontre sensible, où l’humain peut se reconnaitre dans ce qu’il partage avec l’animal, le spectre, la créature.

Les œuvres rassemblées sont à la fois présence et disparition, et appellent un imaginaire qui puise dans le familier ou dans l’étrange. Qu’il soit humain, animal ou hybride, le corps ne se montre jamais entier. Il apparait fragmenté, métamorphosé, sous la forme d’une trace, d’un détail, d’une empreinte.

A travers le textile, la photographie, la vidéo, la sculpture et la peinture, une intimité du vivant se dessine, comme un espace partagé, traversé par des gestes et des mémoires. .

