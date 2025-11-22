Chéri Chéri • Swear Jar • Teen Ghost SUPERSONIC Paris

CHÉRI CHÉRI (22h30)

(Rock – Paris, FR)

Chéri Chéri est une affaire de famille, enfin, une famille choisie. Formé il y a deux ans lors d’une chaude nuit parisienne, la chanteuse Celia Marie Chéri a collé une affiche d’audition inspirée de School of Rock sur un poteau près de Notre-Dame, a fermé les yeux et a murmuré un vœu à la Seine. L’univers a répondu au-delà de ses attentes les plus folles, réunissant un supergroupe prêt à redéfinir cette génération de rock.

Les cinq membres sont égaux en termes de son et d’apparence, dégageant une synergie électrique lorsqu’ils se produisent et enregistrent en live, ce qui donne envie au public d’en entendre davantage. Ils sont devenus si proches que les trois cinquièmes du groupe vivent désormais dans le même immeuble parisien, où l’écriture de chansons et les frasques se répandent d’un appartement à l’autre comme dans un épisode de Friends. Après avoir écrit, répété et joué jour et nuit au cours de l’année dernière, Chéri Chéri a enfin enregistré son premier EP à Leeds avec le producteur Gordon Raphael des Strokes et est prêt à partager sa voix avec le monde entier.

Les 3 influences : Patti Smith, The Runaways, Black Sabbath

https://artists.landr.com/chericherionenightstand

https://youtube.com/@chericheriband?si=UNieUslFwV9GMp82

SWEAR JAR (21h00)

(Indie pop rock – Paris, FR)

Swear Jar est un groupe d’Indie rock qui puise son inspiration dans la scène alternative des années 70.

Avec leur premier album « How Does It Feel When You Look Up ? » (2024), le quintet mélange mélodies rêveuses et énergie sincère, nourri par des influences aussi variées que le Velvet Underground, Frankie Cosmos ou The Moldy Peaches.

Les 3 influences : The Beatles, The Velvet Underground, Moldy Peaches

https://linktr.ee/swearjarband…

TEEN GHOST (20h30)

(Indie rock – Paris, FR)

Teen Ghost est un trio de rock indé formé à Paris en 2023. Biberonnés aux années 90, Gab, Théo et Pierre exorcisent leurs « fantômes adolescents » à travers des morceaux énergiques à la croisée du post-punk et du grunge. Leur premier EP est sorti en mai 2025.

Les 3 influences : Sonic Youth, Nirvana, Smashing Pumpkins

https://teenghost.bandcamp.com/album/teen-ghost

Samedi 22 Novembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

Cette soirée plaira aux fans de… Patti Smith, Led Zeppelin & Lou Reed

Le samedi 22 novembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Public adultes.

